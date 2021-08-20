С семьей папы: бывший муж покойной Юлии Началовой увез из Москвы ее дочку Веру

Вера Алдонина вместе с отцом, мачехой, братом и сестрой проводит каникулы в Волгограде.

Бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин вместе с семьей некоторое время назад переехал в Волгоград. Он стал тренером местного футбольного клуба «Ротор», воспитанником которого является сам.

Супруга Евгения Алдонина показывает в Instagram, как ее семья проводит время в Волгограде. Вместе с сыном Артемом и дочкой Анжеликой Ольга ходит на пляж, в рестораны, гуляет по набережной.

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Но как выяснилось, в Волгограде находится и старшая дочка Евгения Алдонина, которая родилась в браке футболиста с ныне покойной певицей Юлией Началовой, четырнадцатилетняя Вера.

Мачеха девочки Ольга Алдонина поделилась в сторис микроблога видео, на котором запечатлела Верочку во время мастер-класса по гончарному мастерству. Вера Алдонина довольно уверенно сидит за гончарным кругом и делает из глины вазочку.

В какой-то момент к Вере подошла младшая сестренка Анжелика, которой нет еще и двух лет, а потом работой заинтересовался и брат Артем.

Напомним, после смерти Юлии Началовой ее дочка Вера живет у бабушки и дедушки – родителей мамы. Но папа девочки принимает активное участие в ее воспитании. Вера часто гостит в семье отца, где все относятся к ней с большой теплотой.

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