«Девятый класс»: дочь покойной Юлии Началовой пришла с бабушкой и дедушкой на школьную линейку

Наследница известной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина начала новый учебный год.

Мама покойной певицы Юлии Началовой Таисия Началова поделилась на своей страничке в Instagram снимком, на котором предстала с мужем, Виктором Началовым, и внучкой Верой Алдониной. Первого сентября дочка покойной Юлии Началовой вместе с другими детьми школьного возраста приступила к учебе.

«Девятый! Девятый класс!», — подписала снимок Таисия Началова.

15-летняя Верочка для школьной линейки облачилась в костюм темного оттенка, состоящий из жакета и брюк. Образ дополнен широким галстуком голубого оттенка.

На фото тут же отреагировала крестная Веры Алдониной, певица Лариса Долина.

«Девочку нашу поздравляем с началом учебного года! Любим, гордимся! Успехов», — написала вокалистка в комментариях.

Остальные подписчики Таисии Началовой присоединились к поздравлениям, удивляясь тому, как за лето выросла дочка покойной Юлии Началовой. Кстати, лайк под фото поставил и папа Веры Алдониной Евгений Алдонин.

Он не смог первого сентября быть рядом с дочерью, поскольку сейчас живет в Волгограде, где тренирует футбольную команду «Ротор». Вера Алдонина гостила у папы некоторое время. В новой семье Евгения Алдонина к дочери Юлии Началовой относятся очень хорошо.

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