«Ох и ложбинка греха»: Лорак едва прикрыла грудь в укороченном бра с мерцающими цепочками

Ани Лорак уже в скором времени отпразднует свой день рождения. Певица давно выступает на сцене и привыкла к тому, что на нее всегда обращают внимание. Ко всему прочему, она прилагает силы, чтобы хорошо выглядеть. После развода с турецким бизнесменом, артистка стала чаще появляться на публике. Более того, поклонники заметили, что она постройнела. Сама звезда не скрывает, что научилась подбирать образы, которые подчеркивают ее достоинства.

После отпуска в Турции и участия в «Новой волне», Лорак вернулась к гастролям. Она регулярно совершает поездки. Но 15 сентября певица появилась на вечеринке, которая была посвящена дню рождения «Русского радио». На красной дорожке артистка предстала в брюках с высокой посадкой и топе-бра с мерцающими цепочками. Наряд с глубоким декольте подчеркнул ее пышный бюст.

Позже в этом наряде Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) выступила на сцене. Она исполнила свой хит «Забирай рай». При этом певица дефилировала на сцене, демонстрируя тонкую талию.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка, которой скоро исполнится 43 года. Лорак получила множество комплиментов. «Какие же великолепные концертные костюмы», «Каролина красотка!», «Ох и ложбинка греха», «Красивый голос, сильный», «Такая фигурка, прям модель», «От декольте невозможно глаз отвести», «Костюм что надо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.