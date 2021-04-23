«Богдану здесь очень нравится»: Алена Рапунцель привела сына на новый «Дом-2»

Молодая мама призналась, что очень скучала по малышу в разлуке.

Участница реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь» Алена Рапунцель сдержала свое обещание и взяла с собой на телестройку двухлетнего сына Богдана, спустя почти две недели пребывания на проекте.

Какое-то время Алена жила в женской спальне, где малышу просто не было места. А накануне Рапунцель и ее бойфренд Илья заселились в отдельную комнату, и молодая мама сразу же забрала сына Богдана с собой на проект.

«Забрали сыночка к нам. Ужасно скучаем по нему, когда он дома, а мы на «Поляне», — поделилась Алена Рапунцель в сторис Instagram. — Заехали в отдельную комнату, всю ночь вещи раскладывали».

Вместе с Рапунцель Богдан прогулялся по съемочной площадке нового «Дома-2» и остался доволен местом, где ему теперь предстоит жить какое-то время с мамой и ее избранником.

«Всю «Поляну» изведали. Все перетрогали и везде перелазили. Богдану здесь очень нравится», — добавила Алена Рапунцель.

Напомним, с 19 апреля реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь» в своих эфирах показывает телеканал «Ю».

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