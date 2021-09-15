Суд в Москве отказал в смягчении приговора Михаилу Ефремову

Второй кассационный суд в Москве отказал в смягчении приговора известному актеру Михаилу Ефремову, сообщает с места событий корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Адвокаты актера просили снизить своему подопечному срок в связи со слабым здоровьем. Кроме того, они настаивали, чтобы звезду перевели в колонию-поселение. Как отмечал в своей речи актер, который выступил из колонии по видеосвязи, он хочет раньше оказаться на свободе, чтобы помогать семье водителя Сергея Захарова, который погиб в том злополучном ДТП.

По словам Михаила Ефремова, в колонии его просто замучили приступы астмы. Здоровье его серьезно подкосилось. Свое поведение он объяснил тяжелым эмоциональным состоянием, которое было вызвано смертью мамы и художественного руководителя «Современника» Галины Волчек.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в июне 2020 года. По его вине погиб водитель автомобиля — 57-летний Сергей Захаров.

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