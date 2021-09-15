«Прошу смягчить наказание»: Ефремов выступил с эмоциональной речью по видеосвязи из колонии

Как отметил актер, его жизнь дала трещину после смерти мамы и худрука «Современника» Галины Волчек.

Актер Михаил Ефремов во Втором кассационном суде выступил с эмоциональной речью по видеосвязи из колонии, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Моя жизнь дала трещину после того, как умерла мама и Галина Волчек. Я все это время находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Потом была авария. Адвокат Пашаев устроил цирк из всего этого. Сейчас я мучаюсь приступами астмы. Хочу помогать семье. Сейчас нет разницы, был ли Захаров пристегнут или нет. Это моей вины не снимает. Просит смягчить наказание». Михаил Ефремов

Напомним, что Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет за смертельное ДТП в центре Москвы. Сейчас он отбывает наказание в Белгородской области.

Заметим, что адвокаты Ефремова Петр Хархорин и Роман Филиппов обжаловали приговор. Они пытаются добиться снижения срока наказания и изменения меры пресечения на колонию-поселение. И защитники, и близкие артиста убеждены: он искренне раскаялся в произошедшем и заслуживает снисхождения.

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