«Уже в очках читает»: Михаил Ефремов теряет зрение

Актер отбывает наказание в Белгородской колонии, где вшивает молнии на куртки.

Актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии Белгородской области. 8 сентября 2020 года его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за совершенное ДТП в центре Москвы. Тогда в результате аварии скончался водитель грузовика Сергей Захаров.

Кассационную жалобу суд рассмотрит 15 сентября. Адвокат артиста Петр Хархорин отмечает, что Ефремов полностью признает свою вину и выплатил материальный ущерб пострадавшим. Защитник будет ходатайствовать о том, чтобы Михаила Олеговича перевели из колонии общего режима в колонию-поселение в связи с ухудшением здоровья. К слову, за решеткой актер работает: вшивает молнии на куртке.

«Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось: зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось… Миша научился соблюдать режим, не нарушает его. Хотя сначала ему трудно было привыкать рано вставать: актеры обычно поднимаются поздно», — рассказала «Комсомольской правде» сестра Ефремова, Анастасия.

Также Анастасия отметила, что к Ефремову в Белгородскую область приезжают друзья, а недавно его навестила и жена Софья.

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