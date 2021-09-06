«У нас очень большая трагедия в семье»: жена Михаила Ефремова рассказала о своей тяжелой жизни

Как отметила Софья Кругликова, у них сейчас почти нет денег.

Пятая жена актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о тяжелой жизни без мужа, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП. Женщина сейчас в одиночку воспитывает троих детей от актера.

«Я ничего не делаю. Лежу на диване и страдаю. Это хотите услышать? Мои дети летом никуда не ездили, потому что нет денег. У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Тему кассационной жалобы обсуждать не буду. У меня свои заботы. Я гордая и ничего ни у кого не прошу. Я люблю своих детей. Учиться им сейчас надо». Софья Кругликова

Между тем близкий друг Михаила Ефремова актер Иван Охлобыстин заметил, что Софья Кругликова сейчас «горбатится на двух работах». Она очень много работает, чтобы прокормить свою семью.

Напомним, что Софья Кругликова – пятая жена Михаила Ефремова. У них трое общих наследников: дочери Вера и Надежда и сын Борис.

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