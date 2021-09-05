«Не бросает»: Ефремов из колонии помогает бывшей жене, которая борется с алкоголизмом

Практически год Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Но скоро все может измениться. На 15 сентября назначен Кассационный процесс. Защита будет просить о смягчении наказания вплоть до условного срока.

На днях стало известно, что даже за решеткой он находит возможность помогать своей жене. Вот только не нынешней – звукорежиссеру Софье Кругликовой, которая содержит семью, а бывшей – Ксении Качалиной. Уже много лет она борется с алкоголизмом, живет в центре Москвы и нигде не работает.

«Даже оттуда он оказывает ей помощь, не бросает. Потому что там, к сожалению, очень грустная история», — сказал Иван Охлобыстин в программе НТВ «Ты не поверишь».

Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. 8 сентября 2020 года его приговорили к восьми годам лишения свободы.

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