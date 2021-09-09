Сама элегантность: Мельникова в сливочном костюме с юбкой миди появилась на красной дорожке с Прилучным

Дарья Мельникова в свое время снялась в сериале «Папины дочки». Именно роль в этом проекте сделала ее известной. Примечательно, что она была одной из немногих из этого сериала, кто продолжил строить карьеру в кино. Длительное время актриса состояла в браке с Артуром Смольяниновым, но в этом году они развелись. А так как сыновья Дарьи подросли, она снова активно снимается.

В последнее время ее часто видят в компании Павла Прилучного. Дело в том, что они снялась в новом фильме «Соври мне правду». Им пришлось исполнить роль бывших влюбленных, у которых чувства друг к другу еще не остыли. Накануне они появилась на шоу «Вечерний Ургант». Дарья облачилась в женственный наряд, что делает редко. А позже они отправились в кинотеатр «Иллюзион», где состоялась премьера триллера.

На этот раз Мельникова предстала на красной дорожке в сливочном костюме с жакетом оверсайз и юбкой миди. Образ дополняли светлые ботильоны на небольшом каблуке. Прилучный в свою очередь облачился в рубашку и черный костюм. Они вместе позировали перед камерами.

Поклонники отметили, что актер гармонично смотрится с партнершей. Многие также отметили, что его притягивает к «Папиным дочкам», так как он уже год встречается с Мирославой Карпович. «Дарья — необыкновенная красотка», «Какая она классная», «Как вы подходите друг другу, какая она красивая, женственная», «Мистер и миссис Смит!», «Паша возмужал», — прокомментировали пост подписчики.

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