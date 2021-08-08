«А где-то рыдает Смольянинов?»: Даша Мельникова в монокини обнажила секси-бедра

Даша Мельникова после расставания с Артуром Смольяниновым без дела не сидит. Она играет в театре Ермоловой и снимается в кино. Скоро на экран выйдет новая откровенная лента с участием звезды «Папиных дочек» и Павла Прилучного. К слову, артистке предстояло сыграть перед камерой несколько жестких сексуальных сцен с «мажором». Как к это отнеслась экранная сестра Даши и нынешняя подруга Прилучного — Мирослава Карпович? Тайна за семью печатями.

Находит Мельникова и время на отдых. Так, принимая солнечные ванны на балконе, актриса покрасовалась в монокини, оголив гром-бедра. Дарья может похвастаться идеальной фигурой без целлюлита и растяжек.

«Запомни одну вещь, мальчик: никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если сделаешь что-то ради нее. Особенно, если она просит тебя ее сфотографировать», — с юмором подписала свои снимки Мельникова. «Ну-ка, сына, сфотай маму красиво», «Монокини — огонь!», «Ай какое фото», «Какая естественная и красивая», «А где-то рыдает Смольянинов?», «Жаль, что с мужем развелись! Классная была пара», «Уже не папины дочка», «Мда! А бегала-то все, как пацанка», «Вау! Какие стройные бедра», «Ножки длиннющие», «Грудь как-то странно смотрится», «Ноги — огонь! Но вот бюст… нужен пуш-ап», «Шикарная», — пишут фолловеры.

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