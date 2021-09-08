Мельникова в юбке на запах и пудровых лодочках пришла с Прилучным на шоу «Вечерний Ургант»

Павел Прилучный уже давно стал одним из самых известных молодых актеров в стране. Он долгое время жил с Агатой Муцениеце, но года назад пара развелась. Теперь они по очереди проводят время с детьми Мией и Тимофеем. Примечательно, что вскоре после развода звезду сериала «Мажор» заметили с Мирославой Карпович. Они предпочитают не говорить о своих отношениях.

А недавно Павел снялся с другой звездой «Папиных дочек» Дарьей Мельниковой. 29-летняя актриса тоже недавно пережила развод с Артуром Смольяниновым. Ей пришлось не просто сняться с коллегой, но и отметиться в постельных сценах. Картина получила название «Соври мне правду». Чтобы рассказать о новых ролях и своей жизни Дарья и Павел пришли на шоу «Вечерний Ургант» вместе.

Мельникова обычно носит наряды в спортивном стиле, но на этот раз она выбрала женственный лук. В студии актриса появилась в нежно-лавандовой водолазке и белой юбке на запах. Наряд дополнили пудровые лодочки. Прилучный в свою очередь облачился в черный костюм, футболку и кроссовки. Они пообщались с ведущим Иваном Ургантом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая актриса. Многие также отметили, что она гармонично смотрится с Павлом. «Какая Даша красивая», «Впервые вижу Мельникову такой нарядно», «Вот это образ», «А Паша помолодел!», «Какие актеры, талантливые и красивые», «Дарья после развода выглядит намного лучше, чем в браке», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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