С животиком или без: Кейт Миддлтон выходит из продолжительного отпуска

Фанаты британской королевской семьи заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности. Более двух месяцев герцогиня не появлялась на публике, чем вызвала ажиотаж. В Сети предполагают, что жена принца Уильяма находится на раннем сроке, когда, как известно, она плохо себя чувствует.

Однако 15 сентября Кейт Миддлтон выйдет из отпуска. Она планирует посетить военно-воздушную базу, чтобы поблагодарить военнослужащих , которые помогли в эвакуации тысяч людей из Афганистана в прошлом месяце. Об этом пишет People.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — принцев Джорджа, Луи и принцессу Шарлотту. Еще зимой таблоиды писали о том, что герцоги Кембриджские задумываются о четвертом ребенке.

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