Куда пропала Кейт Миддлтон: герцогиню подозревают в четвертой беременности

С началом сентября королевские особы возвращаются из отпуска и приступают к работе. Принц Уильям уже успел принять участие в торжественном мероприятии. Накануне он вместе с пожарными отметил день экстренной помощи Великобритании. Кейт Миддлтон рядом с мужем не было. Поклонники королевской семьи стали бить тревогу – куда пропала герцогиня? Ведь даже в Instagram снимки с ней не появлялись уже давно. В целом, на публике Кейт не было два месяца. Последний ее выход в свет состоялся 11 июля, когда герцоги всей семьей пришли на матч сборной Англии по футболу в рамках чемпионата Европы.

Фанаты предполагают, что Кейт может быть беременна четвертым ребенком. Известно, что в начале беременности Миддлтон испытывает недомогания по утрам. Об этом пишет 7news.com.

Добавим, самый большой перерыв, когда Кейт не появлялась на публике, составил 41 день. Тогда они с мужем были в отпуске, который провели в Уэльсе.

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