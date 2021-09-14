«Все-таки будет малыш?»: Кейт Миддлтон спровоцировала новые слухи о своей беременности

Кейт Миддлтон подозревают в беременности. Герцогиня Кембриджская пропала из поля зрения еще 11 июля, после того, как побывала на домашнем матче сборной Англии в рамках чемпионата Европы по футболу. Она не выходит в свет, а в семейном Instagram вот уже более двух месяцев нет свежих фото.

Однако на днях Кейт с мужем и детьми тайно отправилась на свадьбу своего брата Джеймса. Торжество прошло во Франции. 34-летний английский предприниматель женился на своей давней подруге Ализе Тевенет. Как бы того не хотели фанаты Кембриджских, в Сети не появилось ни одной фотографии с праздника. Об этом пишет 7news.com.

«Все-таки будем малыш? Ждем комментарии дворца! Мне кажется, они ждут четвертого ребенка», — рассуждали поклонники британских монархов.

Добавим, новости о том, что Кейт и Уильям планируют стать родителями в четвертый раз, появлялись еще зимой.

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