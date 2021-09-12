«Какое невероятное достижение!»: Кейт Миддлтон после подозрений в беременности появилась в Сети

Герцогиня не давала о себе знать два месяца.

Последний выход в свет Кейт Миддлтон был 11 июля. Тогда герцоги Кембриджские всей семьей побывали на матче сборной Англии по футболу в рамках чемпионата Европы. После этого жена принца Уильяма в буквальном смысле пропала. Когда на прошлой неделе будущий король сам появился на мероприятии пожарной службы, фанаты и вовсе стали бить тревогу. В Сети решили, что Кейт беременна четвертым ребенком, поэтому пока скрывает свое положение.

Накануне, после двухмесячного молчания, Миддлтон оставила свой комментарий в Instagram. Она отреагировала на победу в полуфинальном матче Эммы Радукану в рамках US Open, который в эти дни проходит в США.

«Какое невероятное достижение, Эмма! Мы все будем болеть за тебя завтра. Желаю тебе удачи!», — написала Кейт, оставив в конце поздравления начальную букву своего имени – С.

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К слову, Эмма выиграла «Большой шлем» в женском одиночном разряде. Впервые в истории теннисистка, располагавшаяся на 150 строчке в рейтинге, добилась столь значимого успеха.

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