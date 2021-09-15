«Я не удивилась»: Богданова высказалась после откровений Прокловой о Табакове

Как отметила актриса, говорить ее коллеге о связи с режиссером было не нужно.

Актриса Ольга Богданова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась после откровений своей коллеги Елены Прокловой о связи с режиссером Олегом Табаковым.

«Я не удивилась. Другое дело, что это не нужно делать и говорить, когда человека уже нет в живых. Он не может ответить». Ольга Богданова

Как отметила Ольга Богданова, она была вынуждена уйти из театра «Современник» именно после непростого разговора с Табаковым.

«У меня все родственники остались в Кишиневе. Мне не к кому было приткнуться. Но хороших людей очень много. Нельзя никогда отчаиваться. Даже в общежитии «Современника» я обрела прекрасных друзей. К примеру, Станислава Садальского», — заявила Ольга Богданова.

Ранее Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» рассказала о домогательствах к своей персоне известного режиссера. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла именно о Табакове.

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