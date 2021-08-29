«Это зависть»: Проклова заступилась за Бузову

В начале лета Ольга Бузова появилась на сцене МХАТа. Поющая ведущая сыграла роль в постановке «Чудесный грузин», чем вызвала шквал обсуждений. Одни были рады за Ольгу, другие ее осудили. Спустя время на защиту Бузовой встала актриса Елена Проклова, которая сама недавно побывала в скандальной ситуации.

«А кто дал вам право судить о том, что хорошо и что плохо. Мне, например, не нравится всеобщее осуждение Бузовой. Я ее не знаю совсем. Не видела ее на сцене. Не знакома с ее творчеством. Но знаю точно: в современном сложном мире этой молодой женщине удалось занять такое место, о котором многие мечтают. Это талант. Вместо того, чтобы возмущаются: ах, она столько-то получает за спектакль, научитесь сами столько зарабатывать! Иначе это зависть», — сказала Проклова «Комсомольской правде».

Напомним, ранее Елена рассказала о своей бурной молодости, чем навлекла на себя гнев многих пользователей Сети.

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