«Моя исповедь — не повод для его осуждения»: Елена Проклова – о надругавшемся над ней в юности знаменитом актере

Минувшей весной 67-летняя Елена Проклова открыла «ящик Пандоры», когда рассказала о пережитом насилии в 15 лет. Звезда поведала о том, что домогательства исходили со стороны известного актера, который на тот момент был на площадке в качестве второго режиссера, и общественность «вычислила» в насильнике Олега Табакова.

После признания Прокловой шоу-бизнес раскололся надвое. Одни поддержали Елену Игоревну и посочувствовали ей, другие заклеймили позором и почитали, что лучше бы ей было держать рот на замке. Сама актриса накануне своего дня рождения призналась, что все сделала правильно и ничуть не сожалеет о признании.

«В моей жизни было именно то, о чем я рассказала, нравится это кому-то или нет… Это беда того человека, внутри которого бушевали такие страсти к несовершеннолетней девочке. И моя исповедь — не повод для его осуждения. Это повод поговорить о том, как помочь взрослым мужчинам, у которых существует такая же проблема», — объяснила артистка в интервью «Комсомольской правде».

К слову, имя насильника Проклова так и не называла. Он преследовал ее в течение двух лет, и его лицо навсегда врезалось ей в память. «Не забуду его лицо, его глаза синие», — говорила Проклова на ток-шоу у Малахова.

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