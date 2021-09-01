«Строит нам дом в Сочи»: Проклова рассказала об отношениях с бывшим мужем

С бывшим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным, Елена Проклова развелась еще в 2015 году. Их общая дочь Полина живет в подмосковном доме. Чтобы не стеснять девушку, бывшие супруги перебрались на юг России. Вот уже три года мужчина занят тем, что строит дом в Сочи. Там же у Прокловой есть и квартира.

«Он третий год живет в Сочи и строит наш дом. Если бы не Андрей, этого дома не было бы. Но финансовое обеспечение стройки — на мне», — цитирует Проклову «Комсомольская правда».

Добавим, что с Тришиным Проклова была в браке 30 лет, и, несмотря на официальный развод, они продолжают жить вместе.

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