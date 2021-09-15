«Ночной звонок в дверь»: Бузова похвасталась шикарным букетом из тысячи роз

Накануне Ольга Бузова объявила, что будет поступать в аспирантуру МГУ. Поющая ведущая решила стать историком. Мотивацией к новой вершине стал сериал «Историк». Об этом она объявила в своем Instagram. А после поделилась снимком, с роскошным букетом из тысячи роз.

«Тот случай, когда ночной звонок в дверь оказался приятным. Любите ли вы цветы так, как люблю их я?» — написала Бузова.

Напомним, минувшее лето для Ольги стало весьма насыщенным. Она впервые вышла на сцену МХАТа, где сыграла в постановке «Чудесный грузин». После месяц провела в Африке, снимаясь в новом шоу для ТНТ. А на днях выпустила новый клип на песню «Без дел».

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