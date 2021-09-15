«Куда тебе?»: Бузову высмеяли за решение поступать в аспирантуру МГУ

Ольга Бузова решила покорить очередную вершину. Поющая ведущая собралась стать историком, а диплом получить в аспирантуре МГУ. Об этом она сообщила в своем Instagram после просмотра нового сериала «Историк».

«Верите ли вы, что все в жизни циклично? Все повторяется вновь и вновь – мы без конца попадаем в схожие ситуации, в похожие отношения. Недавно я посмотрела новый сериал. У главного героя, которого, кстати, играет Павел Артемьев, есть целая авторская теория криминальной цикличности. В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ», — написала Бузова.

Многие подписчики похвалили Ольгу за решение, однако не все фолловеры оценили очередную идею инстадивы.

«Куда тебе? На «Доме-2» ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война! Наш пострел везде успел! Олюшка, может, все-таки в Госдуму, а?» — писали пользователи Сети.

Напомним, минувшим летом Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа, чем вызвала широкий резонанс в Сети.

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