«Это модная новинка»: Бузова отметилась в платье-тренче цвета корицы и грубых ботинках

Ольга Бузова старалась следить за модой, когда еще была участницей «Дома-2». Теперь телеведущая утверждает, что сама задает тренды. В этом году она старается не пропускать громких мероприятий. Артистка даже побывала на «Новой волне», где отметилась в ярких образах. Также она успела побывать на съемках в Африке и стать наставницей в шоу «Х-Фактор». Каждый раз она возила с собой несколько чемоданов с нарядами.

Теперь Ольга проводит время в Москве. Она признается, что порой ей едва удается найти время для сна. Телеведущая накануне приняла участие в модной фотосессии для глянца. Она примерила несколько брючных нарядов. А также артистка предстала в платье-тренче цвета корицы и рукавами с модным принтом. Образ также дополнили черные грубые ботинки. Бузова принимала разные позы, демонстрируя образ.

Поклонники разделились на два лагеря. Многим понравился лук звезды. Но нашлись и те, кто решил, что наряд придал возраста артистке. «Необычно! шикарно! Профессионально!», «Роковая красотка», «Тут словно тетя», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro fashion-стилист Ольга Блок.

«Платье-тренч — это модная новинка. В самом обычном тренче вместо платья появились уже многие знаменитости, например, Мадонна. А вариант на Ольге вполне носибельный, понятно, что это платье, но с декоративными элементами плаща. Такое платье можно носить с разной обувью: и грубыми ботинками, как на Бузовой. И с кроссовками, и с лодочками на высоком каблуке. Честно говоря очень интересно, где стилист звезды приобрел эту вещь», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является сооснователем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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