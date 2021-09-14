«Жить плохо я и без тебя могу»: Ольга Бузова выпустила новый клип «Без дел»

14 сентября певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню «Без дел», вышедшую 9-го числа. Музыкальное видео подготовила та же команда, что и знаменитые ролики артистки «Мало половин», «Привыкаю» и Wi-Fi.

В нем Ольга танцует с огнетушителем, кувалдой, перфоратором и прочими строительными инструментами. Некоторые сцены напоминают знаменитый клип Benny Benassi – Satisfaction, что признает и сама 35-летняя звезда. А суть новой песни в том, что с мужчиной-бездельником девушка очень быстро становится самостоятельной и самодостаточной.

«Это видео, в котором я показываю, что некоторые парни забывают о своих прекрасных спутницах, поэтому моим принцессам приходится делать все самим, — написала Бузова в Instagram. — Мораль — жить плохо я и без тебя могу, с тобой мне должно быть хорошо».

Добавим, что песня «Без дел» входит в третий студийный альбом певицы «Вот она я», который выйдет 8 октября, а пока доступен для предзаказа. Пластинка будет включать 21 трек, в том числе и уже известные слушателям «Водица», «Танцуй под Бузову» и «Лайкер».

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