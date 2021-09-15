«Меня выперли»: Наталья Гулькина лишилась работы после отказа продюсеру в близости

В начале 2000-х Наталья Гулькина вновь примкнула к «Миражу», в котором блистала в конце 80-х. Тогда, после ухода из группы, она решила начать сольную карьеру, но покорить сцену не удалось. Но и после второго прихода в группу артистка осталась недовольна своим заработком. Оказывается, она получала меньше всех в «Мираже».

«Всегда была неприступная. Мне говорили, что мужики меня просто боятся. Так вот и пошло с самой юности. Не давала повода, поэтому была лишним элементом. В 2004 году мы снова объединились с Ритой Суханкиной. И продюсер начал проявлять ко мне интерес. И тут я поняла, что мне это не нужно, я взрослый человек, состоявшийся артист. Я не пошла на этот шаг. И меня выперли опять! И снова я не солистка «Миража». На одни и те же грабли наступаю всегда. В шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет так, чтобы по честности и справедливости человек пришел и стал звездой. Раньше я была наивной девочкой и в это все верила», — рассказала Гулькина Елене Ханга в ее YouTube-шоу.

Добавим, после ухода из группы Гулькиной запретили даже напевать песни «Миража». Недавно она была участником судебного разбирательства, которое инициировал продюсер Валерий Соколов за исполнение песни на одном из праздников.

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