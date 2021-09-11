«Один звонок и человека не будет»: Наталия Гулькина рассказала про влиятельность Аллы Пугачевой

Исполнительница Наталия Гулькина вспомнила, как по совету Аллы Пугачевой певец продвигался вверх по карьерной лестнице. Однако не всех ждала такая счастливая участь. Кто-то больше никогда не появлялся на Первом канале после звонка«женщины, которая поет».

Гулькина уверена, что в шоу-бизнесе во все времена все покупалось. Слова влиятельных людей на эстраде оказывались важнее таланта. Наталия Валерьевна рассказала, что Алла Пугачева одних исполнителей продвигала, а других навсегда лишала возможности блистать на сцене.

«Ну нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Если раньше я, как наивная девочка, в это верила. Мол, я так хорошо пою, сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне. А все наоборот, оказывается! Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет! Почему? Все прекрасно знают, что в свое время Кобзон рулил, кому быть и не быть. Алла имеет очень весомое мнение. Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда», — заявила Гулькина в разговоре с Еленой Хангой.

Напомним, ранее Юрий Шатунов вспомнил, как прошел проверку Примадонны.

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