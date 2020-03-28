«Королева хочет быть одна»: Гулькина рассказала о постоянном соперничестве с Суханкиной

Наталия Гулькина откровенно рассказала о постоянном соперничестве с Маргаритой Суханкиной. Экс-солистка «Миража» в студии «Секрета на миллион» призналась, что регулярно слышит название своего бывшего коллектива.

Знакомство именно с Суханкиной произошло у Наталии в 2003 году. Семь лет женщины гастролировали совместно без каких-либо намеков на недопонимание. Все изменилось, когда Суханкина приобрела определенную популярность.

«Доходило до того, что мы выходили из разных кулис. Она не здоровалась, я на нее смотрю во время исполнения песни, а она – куда-то прямо. Я не понимала вообще, с чего начался такой игнор. Для моей хрупкой души это было очень тяжело. После отпуска я бы и дальше продолжила работу, если бы они не вызвали моего директора и не заявили, что с нового сезона Гулькина больше не поет, продолжают работать только Суханкина и Разина, которую они готовили с августа», — рассказала Наталия.

Наталия уверена: именно Суханкина спровоцировала конфликт между ними. Причиной тому стала банальная борьба за место под солнцем.

«У нас была только одна участница, которая считала, что никто не умеет петь, кроме нее. Просто королева хочет быть одна, и чтобы рядом никто не стоял. Я являюсь реальной солисткой, и если уж на то пошло, я записала больше песен, чем она.

Когда же я вернулась с очередных гастролей и собиралась записывать второй альбом, мне сказали, что делать этого уже не нужно. Мне собирались дать диск, чтобы я выучила слова песен, которые записала Рита, потому что у нас похожие голоса. Если под свою фанеру рот я открывала, то под Ритину делать не буду», — резюмировала она.