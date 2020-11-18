Две звезды: Наталья Гулькина мечтает о дуэте с C. C. Catch

Некогда гремевшие на весь музыкальный свет имена экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной и немецкой певицы C. C. Catch вновь всплыли на горизонте. Причем одновременно. Как оказалось, солистки-одногодки решили сделать совместный проект. Об этом Наталья Гулькина призналась порталу NEWS.ru.

«Да была такая идея. Мы с ней строили планы и уже вели переговоры», — говорит российская артистка.

Пока конкретные сроки Гулькина не называет, да и сложно что-либо планировать в условиях пандемии. Многие звезды, которые были очень популярны, уже остались без работы и без доходов.

В планы Гулькиной тоже вмешался коронавирус. Ездить по работе в другую страну сейчас не безопасно, так что исполнительница отложила запись совместного трека.

«Возможно, после того, как вся эта пандемия закончится, будет совместная песня. Но сейчас сложно что-то загадывать», — заключила артистка.

Напомним, что немецкая певица C. C. Catch и наша Наталья Гулькина были на пике популярности в «девяностые». В настоящее время, когда спрос на их творчество упал, обе посвящают свободное время дому и родным. У россиянки помимо членов семьи есть еще одно увлечение — кошки. Недавно одна из ее питомиц заболела и на лечение требовалось 300 тысяч рублей. Наталья Гулькина попыталась собрать эту сумму в интернете, но люди не очень активно жертвуют звездной котейке.

Весной с артисткой случилась досадная ситуация. Валерий Соколов, поэт, написавший песни для группы «Мираж», требует у Наталии Гулькиной, солистки музыкального коллектива, более одного миллиона рублей, сообщает телеканал «360».

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