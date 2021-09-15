Познакомились на дне рождения: Лена Катина закрутила роман с долларовым миллионером

Певица Лена Катина, которую многие знают по выступлениям в группе «Тату», закрутила роман с долларовым миллионером. Ее любимым человеком, как теперь выясняется, является Дмитрий Спиридонов.

Он сооснователь и генеральный директор CloudPayments, процессингового центра для обработки платежей. Пара вместе с июня этого года. Познакомились они на дне рождения Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенного артиста. Именно там бизнесмен обратил пристальное внимание на певицу.

Пока Лена Катина о своем новом возлюбленном не распространяется. А вот Дмитрий Спиридонов не скрывает, что они вместе с популярной исполнительницей, сообщает peopletalk.ru.

Напомним, что Лена Катина в 2015 году родила сына Александра. Отцом ребенка является словенский рок-музыкант Сашо Кузманович. С ним она находится в разводе. Как рассказывала Лена Катина, с отцом своего ребенка она поддерживает дружеские отношения.

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