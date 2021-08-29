Лена Катина рассказала, как справлялась с последствиями изнасилования в подростковом возрасте

Будущей артистке было всего 11 лет, когда над ней надругались.

Та самая «рыженькая из «Тату» — Лена Катина завила, что ее изнасиловали в 11 лет. Артистка помнит лицо человека, который надругался, но не называет его имя. После случившегося она долго работала с психологом. Такими откровениями Лена поделилась в программе «Секрет на миллион». Также Катина отметила, что после страшной трагедии она очень сблизилась с мамой.

«Я чувствовала себя грязной, воспоминания одолевали меня. Проработать и отпустить наболевшее во многом помог психолог, но до сеансов место терапевта заняла мама», — сказала Катина.

В то же время Инесса отметила, что изо всех сил старалась помочь дочери.

«Я аккуратничала, потому что вводить Лену снова в эти воспоминания было бы неправильно и жестоко. Я постепенно продвигалась, чтобы и ей, и мне было понятно – страх немножко отступил», — сказала мама артистки.

Добавим, что проработав психологическую травму, Катина смогла построить отношения с Сашо Кузмановичем и вышла за него замуж. Их брак продержался шесть лет.

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