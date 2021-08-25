Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»

28 августа в 21:20 героиней ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет экс-солистка группы «Тату» Лена Катина. Певица вспомнит, как начинался ее путь к славе, откровенно расскажет об отношениях с Юлей Волковой, рассекретит гонорары скандальных «татушек» и объяснит, почему группа, собиравшая стадионы по всему миру, все-таки распалась.

Когда Лена зашла в студию, я не смогла сдержать улыбку. Она все такая же рыжая, как в юности, такая же стройная и все так же лучезарно улыбается. Время над ней не властно, по крайней мере, если говорить о внешности. Хотя это неудивительно: Лена продолжает выступать, теперь уже сольно, и сногсшибательно выглядеть — неотъемлемая часть ее профессии.

Я хорошо помню, как в России гремела группа «Тату». Их хиты неслись из каждой форточки, их скандальные клипы не обсуждал только человек, никогда не включающий телевизор, и всех волновало только одно: юные солистки целуются по-настоящему или это только игра?

«Разве можно целоваться не по-настоящему?» — улыбнулась Лена, когда я ее откровенно об этом спросила.

Продюсер группы Иван Шаповалов старался держать юных «нимфеток» в ежовых рукавицах, но как их было удержать? Мировая слава обрушилась на девчонок так стремительно, что они и оглянуться не успели. На неокрепшую юношескую психику такое пристальное внимание действовало не лучшим образом: девчонки купались в славе и полагали, что им позволено все…

Гонорары, которые зарабатывала группа в период своего расцвета, были бешеными. Казалось, так будет еще очень много лет, ведь каждая новая песня становилась хитом, а каждый новый клип оборачивался скандалом, который лишь подогревал интерес. Однако солистки взрослели, влюблялись — причем не в девчонок, противореча своим сценическим ролям, а в парней — и однажды стало ясно: группа «Тату» себя изжила.

Сейчас Лена — известная певица, которая сумела сделать сольную карьеру, и чувствует себя на своем месте. О своем участии в группе «Тату» она вспоминает с улыбкой — это был незабываемый опыт и путевка в шоу-бизнес. А вот о том, что иногда происходило за кадром, певице больно и страшно вспоминать до сих пор…

«Я каждую ночь переживала один и тот же кошмар, — горестно качает головой Лена. — Меня мучил только один вопрос: «Почему я?» Сейчас я готова об этом спокойно говорить, и прежде всего потому, что это должно помочь другим подросткам справляться с подобными ситуациями».

Слушая Лену, я сама едва не расплакалась. То, о чем она говорила, ужасно. Поступкам человека, который посмел так поступать с девочкой-подростком, нет и не может быть оправдания. Лена до сих пор помнит лицо этого мерзавца. Спустя двадцать лет!

Кто причинил Лене вред, справиться с которым девушке помогал психолог? И удалось ли ей окончательно побороть страх, который мешает ей стать счастливой?

Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 28 августа в 21:20 на НТВ.

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