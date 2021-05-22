«Маленький комочек счастья»: Лена Катина тепло поздравила подросшего сына с днем рождения

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина в Instagram тепло и нежно поздравила своего сына Сашу с днем рождения. Ему исполнилось шесть лет. Мальчик подрос за последнее время.

«Сегодня шесть лет моему самому любимому мужчине на свете! Шесть лет, как моя жизнь круто изменилась, и я стала мамой, взяв на руки маленький комочек счастья. Он продолжает радовать меня ежедневно! С Днем рождения, сыночек! Будь счастлив и здоров! А остальное купим». Лена Катина

«С днем рождения Сашу. Пусть растет здоровым, умным и счастливым», «Мамин красавчик. С днем рождения», «С днем рождения сынишку. Пусть исполнятся все его мечты», «Ваш сын просто невероятный красавчик. Очень похож на свою звездную маму. Пусть он просто будет счастлив», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лена Катина родила сына от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Вскоре после рождения ребенка она рассталась с исполнителем.

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