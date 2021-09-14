«Из театра меня ушли»: Амалия Мордвинова объяснила, почему покинула «Ленком»

По словам актрисы, у нее состоялся тяжелый разговор с Марком Захаровым.

Актриса Амалия Мордвинова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым, почему ушла из театра «Ленком».

«Мне и с моим партнером по спектаклю Александром Лазаревым приписывали роман. Ну и прекрасно. Это было все так давно. Из театра меня ушли. Объявили гастроли театра «Ленком» в Риге, в которых не было меня. Я подошла к Марку Анатольевичу Захарову и спросила, что он мне порекомендует. Он мне ответил: «Я вам рекомендую сосредоточиться на ваших проектах в других театрах помимо «Ленкома». Амалия Мордвинова

Как отметила Мордвинова, она в итоге и сосредоточилась.

«Я – профессионал, а не страдательница. Марк Захаров просто больше не видел меня в этой роли и в театре», — заявила Амалия Мордвинова.

Напомним, что Амалия Мордвинова была актрисой театра «Ленком» с 1995 по 1998 год. Ей приписывали одно время роман с художественным руководителем театра Марком Захаровым.

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