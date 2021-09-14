«Мои юные браки были недолговечными»: Мордвинова рассказала о разводе с Гольданским

По словам актрисы, второй муж позволил ей многое о себе узнать.

Актриса Амалия Мордвинова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее распался брак со вторым мужем бизнесменом Александром Гольданским.

«Врачи мне говорили, что у меня не будет своих детей. Я мечтала встретить мужчину с ребенком. И таким человеком стал мой второй муж Александр Гольданский. Его дочь Ханна называла меня мамой. Мои юные браки, к сожалению, были весьма недолговечными. Я говорила, что спасибо этому дому, но мне пора. Так получилось, что наш с Александром путь был не очень долгим. Всего четыре года». Амалия Мордвинова

Как отметила Мордвинова, второй муж дал ей многое о себе узнать.

«В том числе про свою безответственность и безалаберность. Хорошо, что мы смогли друг друга отпустить. У Саши появилась другая женщина – Наташа. Наша с Сашей история стала стремительно сворачиваться. И свернулась», — заявила Амалия Мордвинова.

Напомним, что от второго мужа Амалия Мордвинова родила дочь Диану. В этом году наследнице исполнилось уже 20 лет.

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