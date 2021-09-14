«Мужчинам нужна любовь и внимание»: Мордвинова рассказала, почему рассталась с Беляевым

Вместе пара была всего четыре года.

Актриса Амалия Мордвинова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем браке с бизнесменом Вадимом Беляевым.

«С Вадимом мы познакомились на дне рождения Дмитрия Марьянова. После дня рождения мы поехали всей гурьбой к Вадиму на квартиру. Я была там недолго. Он подал мне пальто и слегка сжал мои плечи, когда я уходила. Буквально на долю секунды. Это называлось интимным жестом. Я обратила на него внимание». Амалия Мордвинова

Как отметила Мордвинова, у мужа в какой-то момент началась на ее семью аллергия.

«С одной стороны, мы притягиваем партнеров по подобию себе. Мы оба бурно развивались. В какой-то момент мы слишком увлеклись своими карьерами и сами собой. И потеряли линию своей судьбы. Мужчинам нужна любовь и внимание. Я его потеряла. Чувствовала вину. Особенно тяжело переживал наш сын Герман. Он как верный пес ждал всегда отца в коридоре», — заявила Амалия Мордвинова.

Напомним, что Амалия Мордвинова и Вадим Беляев были в браке четыре года. У них трое общих детей.

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