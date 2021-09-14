«Классный мейк»: Эвелина Хромченко пришла в восторг от смоки айс Юлии Барановской

Звездный визажист Юрий Столяров, который довольно часто появляется на телеэкране в шоу «Модный приговор», накануне провел время вместе с телеведущей Юлией Барановской.
Вместе они ходили в кино. А затем Юрий Столяров разместил в своем микроблоге совместные селфи с Юлией Барановской.
Телеведущая в кадре предстала с ярким макияжем смоки айс. Мимо столь красивого снимка не смогла пройти модный эксперт и одна из соведущих программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко.
«Классный мейк», — отреагировала она.
Вероятно, Эвелина Хромченко хотела сделать комплимент не только Юлии Барановской, но и Юрию Столярову. А тот тут же ответил в комментариях Эвелине Хромченко, что безупречный смоки айс телеведущей – не его заслуга.
«Не мой», — скромно написал он.
Юрий Столяров отметил аккаунт визажиста Юлии Барановской. Оказалось, что так понравившийся Эвелине Хромченко смоки айс делала стилист, визажист и парикмахер Любовь Шамаева.
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