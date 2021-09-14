Какие модные юбки не стоит носить женщинам даже с маленьким животиком, назвала Хромченко
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как выбрать тушь для ресниц
Видео

«Классный мейк»: Эвелина Хромченко пришла в восторг от смоки айс Юлии Барановской

Модный эксперт не смогла сдержать эмоции, увидев макияж своей коллеги по проекту «Модный приговор».

«Классный мейк»: Эвелина Хромченко пришла в восторг от смоки айс Юлии Барановской
Эвелина Хромченко. Фото: Global Look Press

Звездный визажист Юрий Столяров, который довольно часто появляется на телеэкране в шоу «Модный приговор», накануне провел время вместе с телеведущей Юлией Барановской.

Вместе они ходили в кино. А затем Юрий Столяров разместил в своем микроблоге совместные селфи с Юлией Барановской.

Телеведущая в кадре предстала с ярким макияжем смоки айс. Мимо столь красивого снимка не смогла пройти модный эксперт и одна из соведущих программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

«Классный мейк», — отреагировала она.

Вероятно, Эвелина Хромченко хотела сделать комплимент не только Юлии Барановской, но и Юрию Столярову. А тот тут же ответил в комментариях Эвелине Хромченко, что безупречный смоки айс телеведущей – не его заслуга.

Эвелина Хромченко оценила макияж Юлии Барановской
Эвелина Хромченко оценила макияж Юлии Барановской. Фото: скрин instagram.com/stolyarovyuriy/

«Не мой», — скромно написал он.

Юрий Столяров отметил аккаунт визажиста Юлии Барановской. Оказалось, что так понравившийся Эвелине Хромченко смоки айс делала стилист, визажист и парикмахер Любовь Шамаева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

вечерний макияждымчатый макияжПрограмма «Модный приговор»смоки айсЭвелина ХромченкоЮлия Барановская