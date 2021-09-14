«Классный мейк»: Эвелина Хромченко пришла в восторг от смоки айс Юлии Барановской

Модный эксперт не смогла сдержать эмоции, увидев макияж своей коллеги по проекту «Модный приговор».

Звездный визажист Юрий Столяров, который довольно часто появляется на телеэкране в шоу «Модный приговор», накануне провел время вместе с телеведущей Юлией Барановской.

Вместе они ходили в кино. А затем Юрий Столяров разместил в своем микроблоге совместные селфи с Юлией Барановской.

больше по теме Юлия Барановская призналась, что ее дети не общаются с дочерью Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Телеведущая Юлия Барановская разоткровенничалась с подписчиками.

Телеведущая в кадре предстала с ярким макияжем смоки айс. Мимо столь красивого снимка не смогла пройти модный эксперт и одна из соведущих программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

«Классный мейк», — отреагировала она.

Вероятно, Эвелина Хромченко хотела сделать комплимент не только Юлии Барановской, но и Юрию Столярову. А тот тут же ответил в комментариях Эвелине Хромченко, что безупречный смоки айс телеведущей – не его заслуга.

«Не мой», — скромно написал он.

Юрий Столяров отметил аккаунт визажиста Юлии Барановской. Оказалось, что так понравившийся Эвелине Хромченко смоки айс делала стилист, визажист и парикмахер Любовь Шамаева.

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