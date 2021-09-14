«Еще один удивительный день»: Юлия Барановская вышла в свет с известным визажистом

Телеведущая Юлия Барановская появилась в кинотеатре в сопровождении звездного визажиста Юрия Столярова.

Популярная теле- и радиоведущая Юлия Барановская после расставания с футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей, рожденных в гражданском браке со спортсменом.

Юлии Барановской периодически приписывают романы с известными мужчинами, а иногда она сама провоцирует создание о себе подобных слухов. На этот раз она появилась на публике в паре с известным визажистом Юрием Столяровым. Мужчина даже разместил в своем микроблоге совместное селфи с Юлией Барановской, давая понять, что они прекрасно провели время.

«Еще один удивительный день», — подписал он кадры, на которых рядом с ним запечатлена Юлия Барановская.

Телеведущая в сторис микроблога поведала историю встречи с Юрием Столяровым. Оказалось, он появился рядом, тут же отозвавшись на просьбу Юлии Барановской.

«Юра, ты где? Сходи со мной в кино. Мне надо», — поделилась Юлия Барановская в сторис Instagram.

Визажист уточнил, в каком кинотеатре, и пообещал, что скоро будет.

«Я села в зал кинотеатра, и через минуту зашел Юра. Просто он умеет дружить», — добавила Юлия Барановская.

Напомним, телеведущей ранее приписывали роман с ее коллегой по Первому каналу, ведущим шоу «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

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