«А у меня честные фото»: Барановская покрасовалась в платье-комбинации и роскошном шелковом кардигане в Каппадокии

Популярная телеведущая Юлия Барановская в эти дни находится в самом сказочном месте Турции — Каппадокии. Эта уникальная территория известна своим удивительным ландшафтом и возможностью полюбоваться ее красотой, поднявшись на воздушном шаре.

Юлия Барановская устроила фотосессию, судя по всему, на террасе своего номера в отеле с потрясающим видом на взмывшие в воздух воздушные шары. Перед началом съемок звезда записала видео, которым поделилась в сторис микроблога.

«А я вижу шарики, а вам не видно. Их не видно на фото, шариков. Сплошной фотошоп во всех Instagram. Все врут! А у меня честные фото», — говорит Юлия Барановская в кадре.

Но, на самом деле, воздушные шары прекрасно видны, хоть они и очень далеко. Все происходило, скорее всего, на рассвете. Поэтому кадры с участием Юлии Барановской окрашены в нежно-розовый цвет.

Сама звезда на них тоже предстала в утреннем облачении. Юлия Барановская нарядилась в струящееся платье-комбинацию с кружевом, а поверх набросила роскошный шелковый кардиган черного цвета.