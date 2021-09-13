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«Делайте также!»: Хромченко призвала женщин копировать образ из шоу с модной сумочкой, чтобы выглядеть стройнее

Диагональная линия ручки аксессуара сыграла в луке решающую роль.

«Делайте также!»: Хромченко призвала женщин копировать образ из шоу с модной сумочкой, чтобы выглядеть стройнее
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На «Модном приговоре» Первого канала стилисты проекта представили комплект для пышнотелой героини проекта с фигурой «яблоко». Эвелина Хромченко похвалила этот образ, заметив, что в нем участница фэшн-преображения выглядит стройнее.

Произошло это за счет определенных стилевых приемов. Во-первых, ее легкое пальто было пошито из той же ткани, что и брюки. А монохромные костюмы визуально вытягивают силуэт и делают фигуру тоньше. Во-вторых, расстегнутый верх аутфита создавал две вертикальные линии, которые тоже сужают зрительно тело. В-третьих, сумочку героиня проекта надела по диагонали, нивелировав тем самым объем спереди.

«Нам с Александром Васильевым неизменно нравится диагональ на дамах размера plus size. И сумочка с ремнем кросс-боди — это не только удобно, но и визуально очень подходит для решения проблем таких фигур. Помимо двух вертикальных линий, диагональ позволяет нашей героине лететь над подиумом. Делайте так же и будет вам счастье!» — прокомментировала Хромченко.

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