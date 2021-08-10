«Я стал первым гостем программы»: муж Нетребко раскрыл секреты шоу «Маска» по-новому

Телеканал НТВ уже анонсировал выход нового шоу под названием «Шоумаскгоон», премьера которого состоится в сентябре. Среди тех, кто выйдет на сцену, будет и Лама из «Маски», муж оперной дивы Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов.

Музыкант признался, что невероятно счастлив вновь увидеться со своими друзьями по второму сезону «Маски».

«Уже скоро в эфире НТВ выйдет новое оригинальное шоу «Шоумаскгоон», где в музыкальной битве сойдется великолепная девятка артистов, моих потрясающих друзей по шоу «Маска». Я рад, что я стал первым гостем программы и вновь выйти на одну сцену со старыми друзьями», — написал Юсиф Эйвазов в микроблоге.

Помимо звезд шоу «Маска», героями нового проекта станут участники шоу «Ты супер!» и «Суперстар!». Здесь их будут ждать новые музыкальные испытания.

«Это шоу не про оценки, а про талант, а он у вас всех есть. Я от души желаю вам всем огромного успеха, ждем прекрасных номеров, живой звук», — добавил Юсиф Эйвазов.

Напомним, тенор участвовал во втором сезоне шоу «Маска» в костюме Ламы, дошел до финала и занял второе место.

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