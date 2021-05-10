«Идти пушечным мясом»: финалист «Маски» Батрутдинов рассказал, как согласился на участие в шоу

Второй сезон шоу «Маска» на НТВ завершился победой Крокодила – певца Джони. Вместе с ним в тройке лауреатов оказались Лама Юсиф Эйвазов и Змея Юля Паршута, взявшие «серебро» и «золото» соответственно.

Но до финала дошел и Заяц. Ушастый персонаж очень полюбился членам жюри, которые давно поняли, что в костюме – не профессиональный вокалист. И судьи угадали, назвав правильно имя звезды в костюме, – Тимур Батрутдинов.

Шоумен по итогам своего участия в проекте рассказал о впечатлениях, которые получил в шоу. Самым главным был шок, потому что артист не предполагал, что сможет дойти до финала. Более того, он сомневался в своих силах настолько, что чуть не отказал продюсерам, когда его пригласили в сезон.

«Поначалу я очень долго сопротивлялся. Ну, потому что я знал, что в основном вокалисты принимают участие, до финала доходят исключительно вокалисты – у меня такая мысль была: «зачем мне идти пушечным мясом? Я не смогу тягаться ни с одним профессиональным вокалистом», — признался артист.

Батрутдинов посмотрел первый сезон и впечатлился еще больше – его поразил победитель проекта, его вокальные данные и приемы.

«Я думал: ну а зачем вы меня зовете, я максимум тирольские напевы смогу спеть. Эти и другие самонедооценки у меня присутствовали изначально», — вспоминал шоумен.

Главным стимулом, придающим сил идти дальше, для Тимура была любовь телезрителей. Видя мощную поддержку в соцсетях, артист понимал, что не может их подвести. Поэтому каждый выпуск удивлял все больше.

Смотрите также