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«Впечатления потрясающие»: Юлия Барановская в струящемся платье с цветочным принтом станцевала с Дмитрием Борисовым

Первого июня звезды посетили детский дом «Непоседы» города Балашиха в рамках ежегодной акции Первого канала.

«Впечатления потрясающие»: Юлия Барановская в струящемся платье с цветочным принтом станцевала с Дмитрием Борисовым
Юлия Барановская и Дмитрий Борисов. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

В Международный день защиты детей Первый канал провел ставшую уже традиционной акцию «Стань первым!». Звезды Первого канала вместе с цифровым семейством «Первый канал. Всемирная сеть» побывали в гостях у ребятишек, воспитывающихся в детском доме «Непоседы» города Балашиха. На встречу со своими кумирами приехали ребята и из учреждений, находящихся неподалеку.

В гости к воспитанникам детского дома отправились Манижа, Юлия Барановская, Дмитрий Борисов, Светлана Хоркина, Агата Муцениеце, Александр Ильин и финалисты проекта «Голос. Дети» Алиса Трифонова и Владислав Тюкин.

Гости привезли с собой отличное настроение и подарки: игрушки, настольные игры, бытовую технику, компьютеры и планшеты, велосипеды и огромный торт. Общение прошло в непринужденной обстановке. В какой-то момент телеведущие Юлия Барановская и Дмитрий Борисов даже пустились в пляс. Для этой поездки Юлия выбрала наряд в нежных голубых оттенках — платье с цветочным принтом и косуху.

Юлия Барановская и Дмитрий Борисов пустились в пляс
Юлия Барановская и Дмитрий Борисов пустились в пляс. Фото: Первый канал

«Впечатления, как всегда, потрясающие, — поделилась ведущая Первого канала Юлия Барановская. — Нет ничего лучше, чем общение с детьми. Они самые благодарные слушатели и собеседники, дарят массу эмоций, задают интересные и необычные вопросы, дают ощущение заинтересованности в тебе — на это способны только дети».

Звезды привезли детям огромный торт
Звезды привезли детям огромный торт. Фото: Первый канал
Шикарный торт от Первого канала
Шикарный торт от Первого канала украшен свежими ягодами. Фото: Первый канал
Дети встречали именитых гостей хлебом и солью
Дети встречали именитых гостей хлебом и солью. Фото: Первый канал

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День защиты детейДмитрий БорисовПервый каналЮлия Барановская