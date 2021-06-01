«Впечатления потрясающие»: Юлия Барановская в струящемся платье с цветочным принтом станцевала с Дмитрием Борисовым

В Международный день защиты детей Первый канал провел ставшую уже традиционной акцию «Стань первым!». Звезды Первого канала вместе с цифровым семейством «Первый канал. Всемирная сеть» побывали в гостях у ребятишек, воспитывающихся в детском доме «Непоседы» города Балашиха. На встречу со своими кумирами приехали ребята и из учреждений, находящихся неподалеку.

В гости к воспитанникам детского дома отправились Манижа, Юлия Барановская, Дмитрий Борисов, Светлана Хоркина, Агата Муцениеце, Александр Ильин и финалисты проекта «Голос. Дети» Алиса Трифонова и Владислав Тюкин.

Гости привезли с собой отличное настроение и подарки: игрушки, настольные игры, бытовую технику, компьютеры и планшеты, велосипеды и огромный торт. Общение прошло в непринужденной обстановке. В какой-то момент телеведущие Юлия Барановская и Дмитрий Борисов даже пустились в пляс. Для этой поездки Юлия выбрала наряд в нежных голубых оттенках — платье с цветочным принтом и косуху.

«Впечатления, как всегда, потрясающие, — поделилась ведущая Первого канала Юлия Барановская. — Нет ничего лучше, чем общение с детьми. Они самые благодарные слушатели и собеседники, дарят массу эмоций, задают интересные и необычные вопросы, дают ощущение заинтересованности в тебе — на это способны только дети».

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