Фаворит – цветная тушь: на «Модном приговоре» рассказали о самых трендовых тенденциях в макияже

Ресницы теперь красят и в желтый, и в розовый тона.

Тем, кто хочет выглядеть модно, стоит обратить внимание на новые тренды в макияже. О них заговорили в эфире «Модного приговора». Визажист Юрий Столяров в рубрике «Модные советы онлайн» заметил, что сейчас актуально делать акцент на глаза, лучше всего для этой цели использовать цветную тушь.

По словам эксперта, девушки могут брать абсолютно любой оттенок, если он чистый, не задумываясь подходит ли он к глазам. Однако тем, кто желает выделить естественную красоту своих глаз, Столяров дал совет.

«Пользуйтесь простым законом контрастных оттенков. Если хотите подчеркнуть зелень в глазах, применяйте оттенки красного или те цвета, есть красный понтон, например, розовый, бордовый, сиреневый, фиолетовый, малиновый, персиковый. Для голубых и серых глаз очень хорошо подойдет персиковый, оранжевый, желтый. Для карих глаз хорошо использовать чистый синий или ярко-малахитовый», — поведал Столяров.

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