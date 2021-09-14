«Человеку месяц!»: Арзамасова в льняном платье с рукавами-фонариками запечатлелась с сыном

Лиза Арзамасова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Но актриса давно выросла. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. Лишь недавно ей пришлось поставить работу на паузу, так как она стала мамой. Лиза уже длительное время встречается с Ильей Авербухом, но отношения они хранили в тайне до прошлого года. А вскоре после свадьбы у них родился сын, которого назвали Львом.

Последние несколько недель Лиза почти не разлучалась с крохой. Она привыкала к новой жизни и радовалась первым достижениям наследника. Актриса лишь несколько раз оставляла малыша со своей мамой. Она покупает для него наряды и старается чаще гулять. А 14 сентября Арзамасова отметила первую важную дату — месяц со дня рождения сына. В честь этого события она поделилась фото с ним.

В кадре жена Авербуха позировала в льняном платье оверсайз с рукавами-фонариками. Носки в тон дополняли наряд. На руках она держала малыша, которого нарядила в белый комбинезон в горох.

«У нас сегодня первая дата — месяц! Человеку — месяц! Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от „Неужели можно представить, что тебя не было когда-то“ до „ой! Кто это“?» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие признались, что малыш подрос. «Вроде недавно, мы все и вы узнали о рождении прекрасного Льва Ильича! А уже месяц прошел.., боже, как быстро проходит время», «Ого! А вроде только родился», «Поздравляю вашего малыша», «Как же вам материнство к лицу!», «Крутяк, Леве месяц, ниче себе, мужик в возрасте», «Ой! Как быстро! Так не заметим как совсем вырастет», — прокомментировали пост подписчики.

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