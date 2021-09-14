Комбинезоны, тренчи, пончо: Лиза Арзамасова показала свои модные осенние наряды для прогулок

Лиза Арзамасова уже давно знакома публике, так как является звездой сериала «Папины дочки». Она также снялась в десятках разных фильмов, включая «Любовь в большом городе». При этом актриса долгое время молчала о личной жизни. Лишь год назад стало известно, что она состоит в отношениях с Ильей Авербухом. А зимой они сыграли свадьбу. Еще одно радостное событие произошло недавно: Лиза впервые стала мамой.

Теперь актриса привыкает к новой жизни. Она растит сына Льва, которому на днях исполнится месяц. Молодая мама гуляет с малышом и радуется его первым достижениям. Лишь иногда Арзамасова оставляет ребенка на свою маму, если ей нужно сопровождать мужа на важном мероприятии. Теперь для нее прогулки стали отдельным видом наслаждения. На этот раз она решила похвастаться своими нарядами.

В соцсети жена Авербуха поделилась кадрами, на которых сначала предстала в белом комбинезоне, тренче цвета хаки, кепке в тон и ботинках на шнуровке. Наряд подчеркнул ее ноги. Потом она переоделась в пальто и сапоги на каблуке. У нее получился монохромный лук. Также тренч она сочетала с широким шарфом цвета мандаринок. Вечером Лиза каталась на электросамокате уже в клетчатом пончо.

«Новые буди», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тому, что актриса выглядит очень стройной, хоть после родов и прошло всего несколько недель. Многие также оценили, что ее наряды часто гармонируют по цвету с коляской. «Такая классная», «У вас необычный стиль», «Очень идет», «Просто красотка», «Какая ты крутая», «Пончо выглядит очень оригинально», «На каблуках вы такая утонченная», — прокомментировали пост подписчики.

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