«В Зарядье на концерт»: Лиза Арзамасова впервые после рождения сына выйдет на сцену

Еще недавно актриса Лиза Арзамасова выписалась из роддома, но уже собирается вернуться на работу. Жена Ильи Авербуха выступит в честь Дня города Москвы.

Арзамасова порассуждала на тему счастья и мечт. Артистка отметила, что не строит грандиозных планов на жизнь. Лиза позволяет себе жить подобно божьей коровке. Легкость и единственное желание мира во всем мире сопровождает Арзамасову на жизненном пути. Поэтому молодая мамочка не боится выйти на сцену после недавнего рождения сына Льва. Артистка специально не планировала дату появления перед зрителями.

«А я сегодня хочу впервые после рождения Льва Ильича выйти на сцену в Зарядье на концерт в честь Дня города», — призналась Арзамасова.

Лиза добавила, что нужно уметь определять для себя истинные желания. Тогда, по словам артистки, каждый сможет достичь успеха в нескольких делах:

«Думаю, что нужно просто четко для себя самого формулировать, чего ты хочешь. И что еще важнее — чего ты не хочешь».

Напомним, 14 августа 2021 года Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями мальчика. Малыша назвали Львом. Звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж за фигуриста в декабре прошлого года.

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