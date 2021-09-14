Мамина модница: Тата Блюменкранц из «Дома-2» утеплила дочку жилеткой Вurberry для осенней прогулки

Бывшая участница проекта «Дом-2» Тата Блюменкранц следит за модой и старается приучать свою четырехлетнюю дочку к тому, что нужно выглядеть красиво и актуально.

В сторис микроблога Тата Блюменкранц поделилась видео, которое сделала во время прогулки с четырехлетней Бетти. Малышка играет с опавшими желтыми листьями, собирая и подкидывая их вверх. А те золотой россыпью вновь красиво падают на землю.

Тата Блюменкранц стильно утеплила Бетти для прогулки. Девочка одета в светлые штанишки и кардиган в полоску, а сверху — теплая жилетка от люксового бренда Вurberry со знаменитым клетчатым узором.

Напомним, в последнее время у Таты Блюменкранц потеплели отношения с бывшим мужем и папой дочери Бетти, Валерой Блюменкранцем. Экс-участник «Дома-2» стал чаще бывать в Москве и видеться с наследницей и первой женой, что категорически не нравится его нынешней супруге Анне Левченко.

Сейчас Валера и Аня в очередной ссоре. Поклонники считают, что Левченко ревнует мужа к Тате Блюменкранц. По версии же Таты, это ревность матери Ани Левченко к маленькой Бетти. Тата считает, что Аня хочет, чтобы любовь Валеры доставалась только их сыну Давиду.

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