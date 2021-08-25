«Хотите румтур?»: Тата Блюменкранц похвасталась роскошным интерьером квартиры в Москве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц вместе с четырехлетней дочерью Бетти от брака с Валерой Блюменкранцем живет в Москве. Здесь у Таты есть собственная квартира, которую она обставила в соответствии со своим вкусом.

Ранее экс-участница «Дома-2» никогда не показывала свои хоромы. Но таки решилась пустить подписчиков к себе в виртуальные гости.

«Хотите румтур?» — спросила Тата Блюменкранц у поклонников.

В сторис микроблога Тата поделилась видео, на котором запечатлела спальню, зал и балкон.

«Вот у нас спальня, — говорит Тата Блюменкранц за кадром. — Это ванная. Полотенчики я всегда почему-то скручиваю и кладу в корзинку. Это зал. Справа кухня, а налево балкон».

Интерьер квартиры выдержан в золотисто-серых тонах. На диване и кровати подушки, расшитые серебряными нитками – на них узоры в виде стрекоз.

Напомним, на днях в гостях у Таты Блюменкранц и ее дочери Бетти побывал папа девочки Валера Блюменкранц. Он постоянно живет в Санкт-Петербурге с женой Аней Левченко и сыном Давидом, но приезжает в Москву по делам и заодно увидеться с дочкой.

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