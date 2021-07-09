Как куколка: Тата Блюменкранц нарядила дочку в юбочку с абстрактным принтом и белую футболку Dior для вечеринки

Накануне, 8 июля, дочери бывших участников «Дома-2» Таты и Валеры Блюменкранц Бетти исполнилось четыре года. Звездная мама не поскупилась на праздник для малышки, устроив его в клубе отдыха и пригласив аниматоров в костюмах персонажей диснеевской сказки «Русалочка».

Маленькая Бетти была в восторге. В этот все было только для нее и ее гостей. Малыши с удовольствием купались в бассейне, радовались шоу мыльных пузырей и красивому торту, который мама разрешила Бетти откусить, не разрезая.

«День рождения Бетти прошел на «ура». Мы выбрали морскую тематику, как в сказке «Русалочка», и моя малышка сияла от счастья», — поделилась Тата Блюменкранц в микроблоге.

В сторис Тата показывала на видео, как прошел праздник. Маленькая Бетти выглядела как куколка. Мама облачила крошку в белую футболку Dior и юбочку с абстрактным принтом, голову малышки украшала соломенная шляпка с лентой.

В разгар праздника появился папа Беатрисы Валера Блюменкранц. С Татой они давно в разводе, но отец периодически навещает дочку. Валера преподнес имениннице подарок и роскошный букет цветов.

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