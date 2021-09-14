И вид такой важный: Бузова в расстегнутой кофте до самого лифчика рассказала, что намерена стать ученым-историком

Невозможно представить, в какой момент фантазия Ольги Бузовой обретет какие-то пределы. Бывшая участница шоу «Дом-2», над наивностью которой посмеивалась вся «поляна» и телезрители, закончила географический факультет вуза с красным дипломом, стала ведущей телепроекта, потом знаменитой певицей, актрисой, задействованной в спектакле МХАТа… Ну а теперь блондинка решила пойти в ученые, получив степень кандидата исторических наук.

Этими мыслями Бузова поделилась в личном блоге, написав длинное послание своим поклонникам. По традиции оно было с грамматическими и орфографическими ошибками. Особенно бурно воспринял народ фразу Оли: «В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете?»

«Бузова подает документы «на аспирантуру». Поняли?», «Может все-таки «в аспирантуру»?», «Грамотность уровня аспиранта», «На школу вначале надо было», — отреагировали фолловеры.

Как оказалось, Ольга Бузова решила перейти в область науки под воздействием сериала «Историк» на ТВ-3.

«Он прямо так попал в мои нынешние чувства и настроения», — написала о фильме звезда.

Свое послание поклонникам певица украсила своей фотографией у телевизора с расстегнутой кофточкой в области декольте, которая не смогла скрыть под собой лифчика.

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